18. Januar 2019, 21:46 Uhr Dachau Hallenbad einen Tag lang geschlossen

Das Hallenbad in Dachau und die im Haus ansässige Sauna bleiben am Samstag, 26. Januar, ganztätig für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen. Wie die Stadtwerke Dachau in einer Pressemitteilung erklären, findet an diesem Tag eine Veranstaltung des Schwimmvereins statt.