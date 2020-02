Was machts ihr?" - "Wia samma (a-)kustisch!" Der Name der beiden Liedermacher Sammakustisch sagt schon alles: Handgemachte, akustische Musik - hier ist alles echt und live gespielt und nichts vom Band. Gepaart mit einer großen Portion Selbstironie, präsentieren die beiden Liedermacher Harry & Martin (bekannt als Harry & Ernschie) authentische, bodenständige "Lieder vo dahoam" in Mundart mit einer Vielzahl an Instrumenten (Gitarre, Klavier, Saxofon, Melodika, Akkordeon) und harmonischem, zweistimmigem Gesang , u.v.m.). Bairische Texte verpackt in einem Gute-Laune-Akustik Sound - so lässt sich am besten der Sound der beiden Vollblutmusiker beschreiben. "Dahoam" ist mehr als der Ort, an dem man lebt - es kann ein Gefühl oder eine Einstellung genauso sein, denn "Dahoam" hat für jeden eine andere Bedeutung. Das Konzert in der Dachauer Kulturschranne findet am Samstag, 8. Februar, um 20 Uhr statt, Einlass 19 Uhr. Karten gibt es beim ADAC ServiceCenter, der Tourist-Info, der Dachauer Rundschau und dem DER Deutsches Reisebüro in Dachau sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen von CTS Eventim und München Ticket.