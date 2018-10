24. Oktober 2018, 22:01 Uhr Dachau Gruselige Lesenacht

In der Kinder- und Jugendkunstschule für Dachau und den Landkreis am Klagenfurter Platz 3 in Dachau Süd findet am Freitag, 26. Oktober, von 19.30 bis 22 Uhr wieder die beliebte Lesenacht des Echo e.V. statt. Das Thema der Lesenacht im Oktober ist "Gruselgeschichten". Die Teilnehmer schmökern sich durch unheimliche Geschichten. Das Programm ist geeignet für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Anmeldung bis Donnerstag, 25. Oktober, zwölf Uhr, unter 08131 / 27 51 86 oder office@echo-ev.de. Eintritt frei.