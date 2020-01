Der Elisabeth-Hospiz-Verein veranstaltet an sieben Abenden vom 4. Februar bis 31. März ein Grundseminar zur Hospiz-Idee. Der Kurs findet jeweils zwischen 19 und 21.30 Uhr im Caritas-Zentrum Dachau in der Landsbergerstraße 11 statt. "Leben bis zuletzt" ist eines der Leitworte der Hospizbewegung und des Dachauer Hospizvereins. Die Akzeptanz in der Gesellschaft zu verankern, dass der Tod zum Leben gehört, und dies auch eine Auseinandersetzung mit Sterben, Tod und Trauer beinhaltet, ist das Anliegen des Hospizvereins. "Eingeladen zu diesen Abenden sind alle, die aus persönlichem Interesse, durch ihre berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit gewillt sind, sich mit diesen Themen zu beschäftigen", teilt der Verein mit. Die Kosten für das gesamte Seminar betragen 50 Euro, eine Ermäßigung ist möglich.

Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Elisabeth-Hospiz-Verein in der Landsbergerstraße in Dachau, oder unter Telefon 08131/298 1006 oder 0151/16 74 37 13 sowie per E-Mail an Elisabethhospiz@caritasmuenchen.de und im Internet unter folgendem Link: www.hospizvereindachau.de.