9. April 2019, 21:47 Uhr Dachau Grundschulkinder testen Sportarten beim ASV

In der ersten Woche der Osterferien findet das erste "Champ-Camp" für Grundschulkinder am ASV Dachau statt. Dabei können die Kinder so vielseitig aktiv werden, wie Champ, die achtarmige ASV-Krake. Denn verschiedene Abteilungen des ASV tragen zum viertägigen Ferienprogramm bei: In der ersten Osterferienwoche stellen die Fußballer, die Volleyballer und die Handballer ihre Sportart vor. Auch die Leichtathleten geben den Kinder Einblick in ihre Disziplinen und bieten dazu auch witzige Übungen und Spiele an. Zur Abrundung gestaltet die Theaterabteilung einen Workshop für Kinder im Bereich Schauspiel und Theaterpädagogik. Das Champ-Camp findet vom 15. bis 18. April, jeweils von 8 bis 16 Uhr, statt, bei gutem Wetter auf den Außenanlagen des ASV, bei schlechtem Wetter in der Mehrzweckhalle. ASV-Kinder sind für 120 Euro beim Champ Camp dabei, Nicht-Mitglieder zahlen für die vier Tage 150 Euro. Ein Champ-Shirt und das tägliche gemeinsame Mittagessen in der neuen ASV-Gaststätte "Aroma Arte" sind im Preis enthalten. Auch einzelne Tage sind buchbar, Geschwisterkinder erhalten 50 Prozent Rabatt. Mehr Informationen und Online-Anmeldung unter asv-dachau.de, Fragen können gerne an kiss@asv-dachau.de gerichtet werden.

Für die Sommerferien sind bereits zwei weitere Champ-Camps geplant, nämlich vom 29. Juli bis 2. August und vom 2. bis 6. September.