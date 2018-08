17. August 2018, 21:54 Uhr Dachau Grüne wählen Vorstand

Jasmin Lang bleibt Vorsitzende im Vorstand des Ortsverbandes der Grünen. Die Stadträtin trat Ende Juli nach zweijähriger Amtszeit erneut an. Der bisherige Beisitzer Anton Speierl wurde zum neuen Sprecher gewählt. Er ist in Dachau seit Jahren als Sprecher der Bürgerinitiative Aufgemuckt zum Kampf gegen die dritte Startbahn am Münchner Flughafen bekannt und hat aktiv am Bürgerentscheid gegen die dritte Startbahn mitgewirkt. Zudem ist er Direktkandidat für den Bezirkstag auf dem Listenplatz 8. Die Zahl der Beisitzer hat sich auf vier erhöht. Eva-Maria Hübner und Ludwig Krispenz werden ihre Erfahrungen weiter einbringen, neu hinzugekommen sind die Schatzmeisterin des Kreisverbandes Sarah Jacob sowie Richard Seidl. Das Hauptereignis dieses Jahres ist für die Grünen der Besuch des Bundesvorsitzenden Robert Habeck zum politischen Volksfestdienstag, 21. August. Außerdem spricht die bayerische Spitzenkandidatin Katharina Schulze. Mit Cubaboarisch 2.0 spielt Leo Meixner auf. Einlass ins Festzelt: 18 Uhr, Beginn: etwa um 19 Uhr.