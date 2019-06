21. Juni 2019, 22:21 Uhr Dachau Grüne wählen neuen Sprecher

Der Kreisverband der Grünen hat einen neuen Sprecher: Richard Seidl (33) wurde bei der Kreisversammlung im Zieglerbräu Dachau einstimmig zum Nachfolger von Michael Fritsch (40) gewählt. Der Karlsfelder hatte sein Amt aus beruflichen und familiären Gründen niedergelegt. Seidl stammt aus Dachau und arbeitet als Lehrer für Sozialkunde, Englisch und Geschichte an der Fachoberschule Fürstenfeldbruck. Er ist erst seit knapp zwei Jahren Mitglied bei den Dachauer Grünen. Als Beisitzer und im Wahlkampf zur Europawahl habe er aber Tatkraft gezeigt sowie einen guten Draht zum gesamten Kreisvorstand bewiesen, sagte die zweite Kreissprecherin Jutta Krispenz. Sie hatte Seidl als einzigen Kandidaten für das Amt der Doppelspitze vorgeschlagen.

Der 33-Jährige sagte, er wolle den Kreisverband öffnen und verjüngen. Zum Beispiel durch Workshops zum Abbau von Hemmschwellen, damit sich mehr junge Menschen am politischen Geschehen beteiligten. Eine Idee sei, ein Getränk für Jugendliche bei offiziellen Veranstaltungen kostenlos anzubieten oder Mitgliedsbeiträge zu verringern. Generell habe er den Eindruck, so Seidl, dass die Ideen aus der jungen Gesellschaft nicht genug in konkrete Politik umgesetzt würden. Daran müsse man arbeiten. Es gebe auch schon Planungen zur Gründung einer "Grünen Jugend Dachau". Darüber spreche man bereits mit anderen Kreisverbänden und der Partei in München, in deren Jugendorganisationen Dachauer Jugendliche mitwirkten. Alle Ortsverbände müssten junge Menschen bis 28 Jahre für grüne Themen und Politik begeistern. Am Dienstag, 25. Juni, gründen die Grünen einen neuen Ortsverband für Pfaffenhofen a. d. Glonn und Odelzhausen.