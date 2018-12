4. Dezember 2018, 22:00 Uhr Dachau Großes Adventskonzert in Heilig Kreuz

In der Pfarrkirche Heilig Kreuz in Dachau-Ost findet am Sonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr das traditionelle Adventskonzert statt. Zur Aufführung kommen unter anderem die Kantate "Nun komm, der Heiden Heiland" von Johann Sebastian Bach (BWV 61), das Concerto für zwei Flöten und Orchester von Antonio Vivaldi, das Orgelkonzert Nr. 2 von Joseph Haydn und das "Salve Regina" für Sopran, Alt, Bass und Orchester von Johann Baptist Vanhal. Unter der Leitung von Kirchenmusiker Norbert Englbrecht musizieren der Chor und das Orchester Heilig Kreuz sowie diverse Gesangssolisten. Sprecher ist Pfarrer Heinrich Denk. Der Eintritt ist frei. Um freiwillige Spenden zur Deckung der Kosten wird gebeten.