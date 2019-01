31. Januar 2019, 22:08 Uhr Dachau Große Nachfrage nach Fördermitteln für E-Bikes

Seit dem vergangenen Jahr fördert die Stadt Dachau die Anschaffung von Lastenrädern, E-Bikes und Pedelecs. Unternehmer, gemeinnützige Einrichtungen und Privatleute können einen Antrag stellen. Die Stadt möchte damit einen Anreiz schaffen, vom Auto auf umweltfreundlichere Transportmöglichkeiten umzusteigen. Auch München hat ein solches Programm. Im ersten Jahr wurden in Dachau 72 Anträge bewilligt. Mit insgesamt 49 090 Euro wurden 40 gewerblich genutzte Pedelecs, 44 Lastenpedelecs sowie E-Bikes und Lastenräder gefördert. Für das Jahr 2019 ist erneut eine Summe von 50 000 Euro im Haushalt vorgesehen. Neu ist, dass auch Lastenanhänger gefördert werden sollen. Wer bereits ein Fahrrad hat, erweitert mit dem Anhänger die Einsatzmöglichkeiten. Die CSU lehnte die Erweiterung des Programms im Umwelt- und Verkehrsausschuss ab. Er habe schon öfters Missbrauch beobachtet, sagte August Haas (CSU). Dass also Gewerbetreibende die Förderung in Anspruch genommen, das Fahrzeug dann aber nur privat genutzt hätten. Er wolle wissen, ob irgendjemand dafür sein Auto abgemeldet hätte. Die CSU wurde neun zu sechs überstimmt.