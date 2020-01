Der Dachauer Schriftsteller Michael Böhm ist 2014 mit der höchsten Auszeichnung für Kriminalschriftsteller im deutschsprachigen Raum ausgezeichnet worden. Vor kurzem ist ein neues Buch von ihm erschienen.

Diesmal geht es aber nicht um raffinierte Kriminalfälle, sondern um eine Reise durch die Geschichte in Begleitung wohlbekannter Persönlichkeiten. Böhm liest am Dienstag, 14. Januar, um 14 Uhr in der Cafeteria im Caritaszentrum Dachau. Die Lesung wird musikalisch umrahmt. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Es gibt Kaffee und selbstgebackenen Kuchen zu moderaten Preisen. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind erwünscht. Anmeldung erforderlich im Büro des Treffpunkts 50+, Telefon 08131/ 298 11 50.