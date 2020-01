Kultusminister Michael Piazolo (FW) nimmt am Freitag, 17. Januar, um 10.30 Uhr an einem Festakt zur Verleihung des Schulnamens "Max-Mannheimer-Gymnasium Grafing" an das Gymnasium Grafing teil. Max Mannheimer, der sich als Überlebender des KZ Dachau mit großem Engagement für Aussöhnung und Aufklärung eingesetzt hatte, stand bis zu seinem Tod im Jahre 2016 in engem Kontakt zum Grafinger Gymnasium. In insgesamt 32 Besuchen berichtete Max Mannheimer eindrücklich über seine Erlebnisse während der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft und lud zugleich ganze Schülergenerationen dazu ein, für die Achtung der Würde jedes Menschen einzutreten und Verantwortung für die Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu übernehmen. Zurückgehend auf eine Initiative von Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums trägt die Schule nun seit dem 1. Januar seinen Namen.