15. November 2018, 22:16 Uhr Dachau Glaskünstler Hajo Mück erzählt

Wer wissen will, wie man Banknotenfälschern das Leben so schwer wie möglich macht und wie man die Kunst des Glasblasens von der Pike auf lernt, sollte das Erzählcafé des Treffpunkts 50+ am Samstag, 17. November, um 14 Uhr in der Cafeteria des Dachauer Caritas-Zentrum in der Landsberger Straße 11 besuchen: Der Dachauer Glaskünstler Hajo Mück erzählt von seiner Arbeit als Patentingenieur bei der internationalen Banknotendruckerei Giesecke & Devrient und von seiner Leidenschaft, dem Glasblasen. Mück erzählt vom dörflichen Leben im Dachauer Hinterland, von der zweiklassigen Volksschule und von seiner Lehre bei der Firma Grundig. Dann folgte der Sprung als Elektro- Ingenieur in den international tätigen Konzern Giesecke & Devrient. 35 Jahre lang war Hajo Mück Leiter der Patentabteilung bei der Banknotendruckerei in München. Sein Job war sehr stressig. Zum Ausgleich fuhr er Wildwasser . Doch mit der Zeit wurde ihm das Wildwasserfahren zu gefährlich, weil er immer weniger Zeit zum Trainieren hatte. In den Achtzigerjahren suchte er sich ein neues Hobby: das Glasblasen. Er baute sich unter seinem Garten eine Glasbläserei mit Mechanikerwerkstatt und Schreinerei. So entstehen in seiner unterirdischen Künstlerwerkstatt neben edlen Holzarbeiten, immer wieder wunderbare Glaskunstwerke in Zusammenarbeit mit den besten Glashütten im Bayerischen Wald, der Steiermark und in Böhmen.