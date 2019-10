Das Giftmobil kommt am Samstag, 9. November, zum Recyclinghof in Dachau Süd, Äußere Gröbenrieder Straße. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr können dort Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen kostenlos abgegeben werden. Angenommen werden etwa Holzschutzmittel, Unkraut- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Lösemittel, Fotochemikalien, flüssige Lackreste und säurehaltige Putzmittel. Problemabfälle dürfen nicht in die Restmülltonne geworfen werden. Über das Giftmobil können umweltgefährliche Stoffe fachgerecht entsorgt werden. Für weitere Informationen steht die Abfallberatung des Landkreises Dachau unter der Nummer 08131 / 74- 1469 zur Verfügung.