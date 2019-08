19. August 2019, 21:31 Uhr Dachau Giftmobil kommt nach Webling

Das Giftmobil kommt am Mittwoch, 28. August, in den Dachauer Stadtteil Webling. Problemmüll wie alte Lacke, Holzschutzmittel, Chemikalien, Lösemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel dürfen nicht in die Restmülltonne geworfen werden. Diese Problemabfälle nimmt das Giftmobil in haushaltsüblichen Mengen kostenlos an. Von 14 bis 18 Uhr steht das Giftmobil am Recyclinghof in Webling. Für Fragen steht die Abfallberatung unter Telefon 08131/741469 zur Verfügung.