29. November 2018, 22:04 Uhr Dachau Giftmobil dreht die letzten Runden

Das Giftmobil ist am Samstag, 1. Dezember, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf dem Recyclinghof in Karlsfeld in der Münchner Straße anzutreffen. Danach folgen am Samstag, 8. Dezember, die beiden letzten Stationen des Jahres: Zwischen 9 und 11 Uhr am Recyclinghof in Hilgertshausen in der Freisinger Straße und dann zwischen 12.15 und 14.15 Uhr am Recyclinghof in Altomünster in der Stumpfenbacher Straße 51. Das Giftmobil nimmt Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen an. Die Abgabe ist kostenlos.