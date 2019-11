Er heißt Stole Mateo und ist gesund und munter. Seine Geburt verbindet sich mit einer runden Zahl: Er ist das 800. Baby, das in diesem Jahr im Kreißsaal des Helios Amper-Klinikums Dachau das Licht der Welt erblickt hat. Die Eltern Biljana und Georgi Micevski sind natürlich überglücklich. Ihr Sohn ist am 18. November am frühen Abend in der Frauenklinik zur Welt gekommen. Bei der Geburt wog er 3900 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Die Frauenklinik bietet drei Kreißsäle, die 2018 renoviert wurden, sowie einen eigenen Operationssaal. Das Krankenhaus verfügt über zwei separate Wehenzimmer, drei Untersuchungsräume und ein Stillzimmer auf der Station. Für besondere Situationen, wie zum Beispiel Anpassungsstörungen oder Blutzuckerschwankungen, stehen Überwachungsplätze und entsprechend ausgebildetes Pflegepersonal zur Verfügung. Im Gesamtjahr 2018 wurden in der Frauenklinik in Dachau 890 Babys geboren.