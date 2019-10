Die Freie evangelische Gemeinde Dachau lädt zu einem Gespräch in die Gemeinderäume am Karlsberg ein. Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen ungemütlich, wächst die Lust an einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Das Treffen bietet auch Gelegenheit zu einem Gespräch über Gott und die Welt. Auch die Bibel könne Licht in einen tristen Alltag bringen, Orientierung und Kraft spenden, so die Freie evangelische Gemeinde. Jeden zweiten und vierten Donnerstag im Monat treffen sich Mitglieder und Freunde der Gemeinde am Nachmittag um 15 Uhr in den Gemeinderäumen am Karlsberg 3 in der Altstadt, um sich über Persönliches und den Glauben auszutauschen. Die Veranstaltung dauert 90 Minuten und steht jedem offen. Nächster Termin ist der 31. Oktober. Weitere Informationen unter Telefon 08131/356 46 92.