Unter dem Motto "Geschichten ohne Grenzen" lesen die Dachauer Autorin Ingrid Zellner und Simone Dorra am Sonntag, 17.November, aus ihren Büchern vor. Mit Krimis, Liebesgeschichten und spannenden Familiensagas ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Autorenlesung beginnt um 16 Uhr in der Stadtbücherei Dachau Zweigstelle Ost am Ernst-Reuter-Platz 2. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.