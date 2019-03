20. März 2019, 22:05 Uhr Dachau Geniales Puppentheater

Ein "geniales Puppenstück mit viel neuer Technik und altbewährten Spielweisen mit zwei großen Spielern" steht am Sonntag, 24. März, auf dem Programm des Leierkastens. Die United Puppets aus Berlin, zeigen um 16.30 Uhr im Saal des Gasthauses "Drei Rosen" das Stück "Zinnober in der grauen Stadt" für Zuschauer ab fünf Jahren. Der Maler Zinnober lebt in einer Stadt, in der alles grau ist. Dabei liebt er alle Farben. Doch dann begegnet er den Kindern Jonas und Paula. Sie sind Feuer und Flamme für Blau, Rot, Grün, Lila, Gelb, Orange - in allen Tönen und Farben. Und auch Veranstalter Frank Striegler schwärmt: "Sehenswert!!!!" Die Karten kosten sieben Euro.