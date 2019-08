Der Elisabeth-Hospiz-Verein bietet jetzt auch einen Treff für Menschen an, die um einen Verstorbenen trauern, der ihnen nahestand. Im Trauer-Treff finden Betroffene einen geschützten Raum für Begegnung, Austausch, Stille, Erinnerung, Würdigung. "Der Austausch mit anderen Trauernden kann Hilfe für den persönlichen Trauerweg sein", schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. "Das Erleben von Gemeinschaft spendet Kraft und nährt die Zuversicht für eine Neuorientierung." Der Trauer-Treff findet einmal im Monat am Sonntagnachmittag statt. Der nächste Termin ist am Sonntag, 15. September, von 14.30 bis 16 Uhr im Caritas-Sozialzentrum "Cafeteria", Landsberger Straße 11, in Dachau statt. Anmeldung bitte bei Anne Schmidt-Klein, Telefon 08131/725 22. Der Treff ist kostenfrei.