13. November 2018, 21:49 Uhr Dachau Gemeinsam Lieder aus aller Welt singen

Die Fachstelle der Familienberatung, Gleichstellung und Inklusion des Landkreises Dachau organisiert am Mittwoch, 21. November, um 17 Uhr eine Gesangsveranstaltung im Informations- und Begegnungszentrum in der Konrad-Adenauer-Straße 15 in Dachau. "Wir singen schöne und einprägsame Lieder aus vielen Kulturen der Welt, die leicht zu lernen sind", heißt es in einer Pressemitteilung. Die kurzen Lieder würden oft wiederholt, so dass jeder sich in Ruhe in die Klänge einfinden kann. Notenkenntnisse seien nicht erforderlich und auch für blinde und sehbehinderte Menschen sei diese Art zu singen, die man "chanten" nennt, ideal. Die Gruppe ist offen für erfahrene und ungeübte Sänger. Die Leitung hat Gisela Wesche-Nielsen. Anmelden kann man sich unter der Telefonnummer 01639/701839 oder per Mail an h.baumgartner@blickpunkt-auge.de.