26. Juni 2019, 22:27 Uhr Dachau Gemälde, Fotos, Videos

Ein Kombiführung durch die Ausstellungen "Die Anfänge der Künstlergruppe Dachau" in der Gemäldegalerie und "Moment. Positionen zeitgenössischer Fotografie und Videokunst" in der Neuen Galerie wird am Sonntag, 30. Juni, von 14 bis 15.30 Uhr angeboten. Treffpunkt ist die Gemäldegalerie Dachau, Konrad-Adenauer-Straße 3. Die Teilnahme kostet fünf Euro zuzüglich Eintritt.