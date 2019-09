Ein Unbekannter hat am Dienstag Nachmittag bei einem geparkten Pkw in Günding die Scheibe eingeschlagen und einen Rucksack entwendet. Der Täter erbeutete ungefähr 150 Euro d und Ausweisdokumente. Der Schaden am Auto wird auf 300 Euro geschätzt. Der Polizei Dachau zufolge parkte eine 49 Jahre alte Münchnerin in der Zeit von 15.45 bis 17.30 Uhr ihren Golf auf einem Parkplatz der Eschenrieder Straße nahe der Amper. Die Frau ging mit ihrem Hund Gassi. Als sie zum Fahrzeug zurückkam bemerkte sie eine eingeschlagene Scheibe und den Diebstahl des Rucksacks. Die Polizeiinspektion Dachau bittet Zeugen, denen in Tatortnähe eine verdächtige Person aufgefallen ist, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden. Zudem weist die Polizei darauf hin, keine Taschen oder sonstige Wertgegenstände frei im Fahrzeug liegen zu lassen.