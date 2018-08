13. August 2018, 21:50 Uhr Dachau Gegen geparktes Auto geprallt

Ein Unfall mit zwei Verletzten ereignete sich am Sonntag in Dachau. Ein 53-jähriger Dachauer fuhr mit seinem Auto die Schleißheimer Straße ortsauswärts. Aus noch unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw. In dem Auto saß niemand. Durch den Aufprall rollte das Auto rückwärts quer über die Fahrbahn in den Straßengraben. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, seine beiden Mitfahrer, zwei 57-jährige Dachauer, wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.