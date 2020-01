Die Evangelische Jugend München erinnert am Sonntag, 2. Februar, mit einem Gedenkgottesdienst an den 75. Todestag des NS-Widerstandskämpfers Hans Leipelt. Die Predigt in der Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau hält Dekanatsjugendpfarrer Michael Stritar. Hans Leipelt war am 29. Januar 1945 von der NS-Justiz im Gefängnis München-Stadelheim ermordet worden. Der berüchtigte Volksgerichtshof hatte den 23-jährigen Studenten aus dem Umfeld der Weißen Rose im Oktober 1944 "wegen Wehrkraftzersetzung und Feindbegünstigung" zum Tode verurteilt. Die Evangelische Jugend München hat ihr Freizeitheim nach Leipelt benannt.