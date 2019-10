Der Feiertag Allerseelen dient dem Gedenken an alle Verstorbenen. Mit einer Andacht in der Todesangst-Christi-Kapelle in der KZ-Gedenkstätte und einem anschließenden Gebet vor dem Aschengrab beim Krematorium soll an diesem Gedenktag der im KZ Dachau durch Hunger, Krankheit, Entkräftung oder Mord ums Leben gekommenen Menschen gedacht werden, deren Leichname hier verbrannt worden sind. Die Andacht um 14.30 Uhr entfällt an diesem Tag. Die Gedenkfeier an Allerseelen, Samstag, 2. November, beginnt um 14 Uhr mit der Andacht in der Todesangst-Christi-Kapelle. Anschließend findet die Grabsegnung statt. Die Andacht um 14.30 Uhr am 1. November entfällt.