Am Volkstrauertages am Sonntag, 17. November, wird der Opfern der beiden Weltkriege gedacht. Dazu findet um 10 Uhr in der Dachauer Stadtpfarrkirche Sankt Jakob ein Gedenkgottesdienst statt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird gegen 10.45 Uhr bei einer Gedenkfeier vor dem Kriegerdenkmal am Schrannenplatz der Toten der Weltkriege gedacht. Die Feier wird von der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Dachau, den Böllerschützen und dem Schützenverein Etzenhausen ausgerichtet. Fahnenabordnungen von Dachauer Vereinen sind herzlich willkommen am Gottesdienst und der anschließenden Gedenkfeier teilzunehmen. Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) wird laut Pressemitteilung einen Kranz niederlegen.