Wegen eines Spieltages der Deutschen Para-Eishockey-Liga bleibt die Kunsteisbahn am Samstag, 1. Februar, ganztägig für den öffentlichen Lauf geschlossen. Am Sonntag, 2. Februar, entfällt der Lauf am Vormittag von 9.30 bis 12 Uhr. Die öffentlichen Läufe am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr und von 16.30 bis 18.30 Uhr finden wie gewohnt statt. Zu den Spielen der Deutschen Para-Eishockey-Liga ist der Eintritt frei. Diese findet statt am Samstag, 1. Februar, um 14Uhr und 16 Uhr und am Sonntag, 2. Februar, um 8.30 Uhr und 10.30 Uhr. Am Samstag findet um 19 Uhr zudem ein Eisfußballturnier statt.