Durch die Weihnachtsfeiertage, den Neujahrstag und den Feiertag Heilige drei Könige kommt es zu folgenden Verschiebungen bei der Dachauer Müllabfuhr: Die Tonnenleerung an Heiligabend, Dienstag, 24. Dezember, erfolgt bereits am Tag zuvor, am Montag, 23. Dezember. Demzufolge finden die Leerungen von Montag, 23. Dezember, bereits am Samstag, 21. Dezember, statt.

Die Leerungen vom ersten Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 25. Dezember erfolgen somit am Dienstag, 24. Dezember, die vom zweiten Weihnachtsfeiertag, Donnerstag, 26. Dezember, werden auf Freitag, 27. Dezember, verlegt. Demzufolge erfolgen dann auch die Leerungen von Freitag, 27. Dezember, einen Tag später, und zwar am Samstag, 28. Dezember.

Durch den Neujahrstag, Mittwoch, 1. Januar 2020, werden alle Leerungen ab Mittwoch einen Tag später bis einschließlich Samstag, 4. Januar 2020, durchgeführt.

Durch den Feiertag Heilige drei Könige, Montag, 6. Januar 2020, erfolgen alle Leerungen in der zweiten Kalenderwoche ebenfalls jeweils einen Tag später.

Um keinen Leerungstermin zu verpassen lohnt sich ein Blick in den Entsorgungskalender unter www.entsorgungskalender-dachau.de. Die Entsorgungskalender für das Jahr 2020 liegen bereits jetzt auf allen Recyclinghöfen, bei den Gemeindeverwaltungen, im Bürgerbüro der Stadt Dachau, bei der Kommunalen Abfallwirtschaft, Dr. Hiller-Straße 36, sowie im Dachauer Landratsamt und in der Kfz-Zulassungsstelle in Dachau aus.