30. August 2018, 22:18 Uhr Dachau Ganz kleine Eisenbahnen in der ASV-Halle

Eine Messe für Modelleisenbahnbau im Maßstab 1:43 und 1:45 findet am Wochenende vom 8. und 9. September in der ASV-Halle in Dachau statt. Zum vierten Mal begrüßt die Oberbayerische "Spur-0-Messe" Fans und Freunde der spannendsten aller Spurgrößen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kleinserien-Hersteller und Modellbau-Spezialisten für Laser-Modellbau, Modellbahnen und Modellbau-Zubehör sind zu Gast, um ihre Produkte rund um Anlagen, Gleise und Modelle zu präsentieren und jeden Modellbau-Wunsch zu erfüllen. Geöffnet ist am Samstag von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr.