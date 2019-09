Im Pfarrheim Heilig Kreuz gibt es am Freitagabend eine hochkarätig besetzte Galanacht des Schüttelreims. Diese bestreiten drei prominente Kabarettisten und selbsternannte Vorstandsmitglieder des Vereins der Freunde des Schüttelreims mit Sitz in Vaduz: Ludwig W. Müller, Christoph Krall und Simon Pichler. Die Exkursion in die Höhen und Tiefen des Schüttelreims ermöglichen das Dachauer Forum und die engagierten Frauen von "Kreuz und Quer". Der ungebremste Einsatz für die oft als "erbsenzählendes Aschenputtel unter den poetischen Disziplinen" verkannte Reimform verlangt den drei österreichischen Kabarettisten einiges ab. Denn "einen guten Schüttelreim kann man nicht einfach schreiben, dazu braucht es eine feine Dichternase, die das Material aus dem Unterholz der Sprache heraus schnüffelt wie ein Trüffelschwein und natürlich das Talent, ihn zu einem erbaulichen Reim zu modellieren". Die Reime des Trios sind mit reichlich Komik gewürzt. So hat Christoph Krall unter anderem einen Auftritt als Wellnessberater ("Nur wenig nützt ein Heilbad, wenn man im Kopf ein Beil hat!") und referiert über die mathematischen Möglichkeiten des Schüttelreims. Simon Pichler weiß über eine bekannte TV-Koch-Größe zu sagen: "Die Köchin war zwar weiß geschürzt - doch hat sie einen Scheiß gewürzt!" Das Publikum dürfte also am Freitagabend unter dem Motto "Come on baby, fight my Leier!" ordentlich durchgeschüttelt werden. Die Galanacht des Schüttelreims findet am Freitag, 20. September, um 19 Uhr im Pfarrheim Heilig Kreuz statt. Karten bei Lotto-Tabak-Presse Farnhamer, Sudetenlandstraße 52, zu elf Euro oder an der Abendkasse für 13 Euro.