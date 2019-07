14. Juli 2019, 21:47 Uhr Dachau Gänsehaut pur

Geigen und Trompeten versetzen das Publikum in Begeisterung

Ein voller Erfolg ist auch das zweite Konzert der Knabenkapelle Dachau mit dem Orchester des Ignaz Taschner Gymnasiums unter dem Titel "Geigen & Trompeten" gewesen. Das ehemalige Capitol Kino in der Sudetenlandstraße in Dachau war restlos überfüllt, das Publikum begeistert.

Pure Gänsehaut war zu spüren, als die Streicher des Schulorchesters unter der Leitung von Jutta Wörther auf die Bläser der Knabenkapelle unter der Leitung von Eduart Civeja trafen. Zunächst aber gaben die Gymnasiasten ihre Stücke zum Besten, darunter Filmmusik aus "Madagascar" und der "Danse Bacchanale" aus der Oper "Samson und Dalila". Michael Burkner, der Solist am Fagott, begeisterte das Publikum beim Konzert in B-Dur für Fagott und

Orchester von Johann Christian Bach so sehr, dass die Leute beim Beifallklatschen von den Stühlen aufstanden.

Im zweiten Teil des Konzerts brillierte Jonas Eicher von der Knabenkapelle an der Trompete. Er spielte die Orchestersuite "Air" von Johann Sebastian Bach. Die "Perger Polka", "Ghostbusters" und "Feeling Good" von Michael Bublé, souverän vorgetragen von Thomas Zeiner rundeten diesen Konzertteil ab.

Mit großer Spannung erwarteten die Zuhörer vor allem die gemeinsamen Stücke der beiden Orchester. Zum Auftakt spielten sie "Voyage into the Blue" von Naoya Wada. In die atemlose Stille hinein begeisterten beide Orchester dann mit dem vierten Satz der Symphonie "Aus der neuen Welt" von Antonín Dvořák. Das Stück "Last Night", garniert mit einer Tanzeinlage, zeigte wie viel Spaß die Musikerinnen und Musiker bei ihrem gemeinsamen Auftritt hatten. Das Publikum, dass schon im vergangenen Jahr vom Konzert der beiden Orchester hingerissen war, erlebte auch in diesem Jahr ein fulminantes Konzert.