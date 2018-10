21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Dachau Fußgängerfreundliches Pflaster in der Altstadt

Es ist kein Geheimnis, dass das Altstadtpflaster mit seinen vielen Unebenheiten nicht nur älteren Menschen mit Rollator Probleme bereitet. Schon länger gibt es daher die Idee, in den holprigen Bodenbelag ebene Laufstreifen zu integrieren. Als Muster entstanden 2015 in der Apothekergasse und am Pfarrplatz kurze Strecken mit glatterem Pflaster. Dann wurde das Ziel einer barrierefreien Umgestaltung der Altstadt erst einmal nicht mehr intensiv weiterverfolgt. Die CSU hatte zwar in zwei Anträgen ein Konzept gefordert. Doch lange war nicht klar, ob Anlieger sich finanziell beteiligen müssen an den nicht gerade preiswerten Pflasterarbeiten für weitere Laufbänder. Nun wurde im Sommer die einschlägige Straßenausbau-Beitragssatzung abgeschafft, die Kostenbeteiligung der Anwohner ist damit vom Tisch. Das Bauamt legte den Stadträten im Umwelt- und Verkehrsausschuss deshalb jetzt eine Planung vor, wie der innere Altstadtbereich mit fußgängerfreundlichen Gehbahnen durchzogen werden soll. Ziel ist, die Erreichbarkeit von Geschäften, Behörden und öffentlichen Einrichtungen für Fußgänger bequemer zu gestalten. Dafür müssen entlang von Augsburger-, Konrad-Adenauer-, Pfarr- Wieninger und Klosterstraße auf einer Länge von insgesamt 1,4 Kilometern eben gepflasterte Gehbahnen eingebaut werden. Die Gesamtkosten für dieses Wegenetz werden sich auf 500 000 Euro belaufen. Los geht es 2019 in einem ersten Abschnitt entlang dem Schrannenplatz, die weiteren Bauabschnitte werden künftig jährlich geplant und vom Umwelt- und Verkehrsausschuss dann freigegeben. Die barrierefreie Umgestaltung der Bushaltestellen gehört auch zu einer fußgängerfreundlichen Altstadt, steht aber im kommenden Jahr sowieso an. Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) regte an, auch holprige Pflasterwege außerhalb der Altstadt in den Blick zu nehmen, etwa am Unteren Markt oder in Dachau-Ost. Da sich das aktuelle Konzept ausschließlich auf die Altstadt fokussiert, kündigte Koch einen entsprechenden Antrag an.