29. Juli 2019, 21:38 Uhr Dachau Fußgänger erschreckt 82-jährige Radlerin

Eine 82-Jährige aus Dachau fuhr mit ihrem Fahrrad am Samstag die Fraunhoferstraße in Richtung Kreisverkehr Kopernikusstraße. Dabei benutzte sie den Radweg, wie die Polizei Dachau mitteilte. An der Einmündung der Keplerstraße wollte sie nach rechts auf den weiterführenden Radweg einbiegen. Da sich direkt nach der Kurve ein Fußgänger auf dem Weg befand, erschrak die Radlerin so sehr, dass sie mit ihrem Fahrrad nach links abkam und in einen Busch stürzte. Sie verletzte sich leicht, wurde aber vorsorglich ins Amperklinikum Dachau gebracht. Die Radlerin weiß nicht mehr, ob es sich um einen Mann oder eine Frau gehandelt hat. Er oder sie entfernte sich laut Polizei jedoch vom Unfallort, ohne sich um die gestürzte Radlerin zu kümmern. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 08131/5610 zu melden.