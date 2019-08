Ein beliebter Witz unter Mobilfunknutzern heißt: Alle suchen nach dem Sinn des Lebens, nur O2-Kunden nicht, die suchen nach ihrem Netz. In den vergangenen Wochen hat sich dieser Witz auf unangenehme Weise in der Dachauer Altstadt bewahrheitet. Immer wieder sieht man Menschen, die sich mit dem Handy in der Hand suchend im Kreis drehen, es mit zusammengekniffenen Augen hoch über den Kopf halten oder sich verzweifelt aus ihrem Bürofenster lehnen. Was die geplagten O2-Kunden nicht alles für Verrenkungen machen, in der Hoffnung wenigstens einen Balken auf dem Display angezeigt zu bekommen, um vielleicht doch noch telefonieren zu können.

Vom Landratsamt bis zum Krankenhaus erstreckt sich das Funkloch, das alle betrifft, deren Anbieter das Netz von O2 nutzen. Nur wenige haben es geschafft, gelegentlich mal einen dünnen Balken zu bekommen und ein schwer gestörtes Signal an die Außenwelt zu senden. Doch meist ist das Handy tot. In der Not weiß das Internet oft Rat, zumindest wenn man darauf zugreifen kann. Unter www.allestörungen.de, oder beim Mobilfunkanbieter Blau beziehungsweise direkt auf der Website von O2 lässt sich per Adressangabe nachsehen, ob und wie gut das Mobilfunknetz am jeweiligen Standort funktioniert.

Grund für den Netzausfall mitten in Dachau sind offenbar Bauarbeiten. "Eine Basisstation in der Nähe funktioniert im Moment nicht einwandfrei. In diesem Bereich kann es Probleme beim Telefonieren und Surfen geben", heißt es auf allen drei Seiten. Nach mehreren Wochen ohne Empfang macht sich unter den Kunden inzwischen Wut und Unverständnis breit. Telefónica Deutschland, die Muttergesellschaft von O2, erklärt auf Nachfrage, dass es seit Ende Juni zu Beeinträchtigungen kommt, zeitweise sogar zu Abschaltungen der Sendemasten im Bereich der Dachauer Altstadt. Grund dafür seien Bauarbeiten.

Vor einigen Wochen wurde mit der Kernsanierung des Kaufhauses Rübsamen in der Dachauer Altstadt begonnen. Auf dem Dach des exponierten Gebäudes hat O2 nicht nur einen Mobilfunksender installiert, sondern gleich einen zentralen Verbindungsknoten zu zwei benachbarten Anlagen aufgestellt. Deshalb sind die Störungen bei der Abschaltung seit einiger Zeit so groß.

Bauherr Franz Scherm weist jede Schuld von sich: Über den lange geplanten Umbau des Kaufhausgebäudes in der Pfarrstraße sei O2 schon vor Jahren informiert worden. Um einen Ersatzstandort hätte man sich also rechtzeitig kümmern können, sagt er.

Doch Telefónica lässt wissen: Trotz längerer und intensiver Suche im Vorfeld der Sanierung stünde O2 in der Umgebung kein vergleichbar geeigneter Standort zur Verfügung, sodass der bisherige Standort trotz der Sanierungsarbeiten weiter betrieben werden müsse. Einzelne Baumaßnahmen erforderten die vorübergehenden Abschaltung der Anlage. Scherm bestätigt, dass die Mobilfunkanlage aufgrund der Bauarbeiten zwischenzeitlich abgeschaltet werden musste. Doch habe man O2 die Erlaubnis erteilt, die Anlage an den Baustrom anzuschließen, damit sie normal weiterbetrieben werden kann. "Es stehen aber noch Arbeiten am Dach aus. Dann muss die Mobilfunkanalge erneut abgeschaltet oder umplatziert werden. Momentan dürfte es keine Störung geben, zumindest keine die mit der Baustelle zusammenhängt," sagt Scherm.

Die Handys empfangen aber immer noch kein Signal - sehr zum Verdruss der Kunden. Telefónica sagt dazu nichts. Das Unternehmen drückt lediglich sein Bedauern aus "für die aktuellen Unannehmlichkeiten" und bittet um Verständnis. Man werde Maßnahmen ergreifen, um den Betrieb ohne Unterbrechungen sicherzustellen.