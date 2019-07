10. Juli 2019, 22:05 Uhr Dachau Funkamateure treffen sich auf dem Rodelberg

Der Dachauer Ortsverband des Deutsche Amateur-Radio-Clubs (DARC) errichtet vom 12. bis 13. Juli auf dem Rodelberg an der Schinderkreppe ein Zeltlager. Dort treffen sich Funkamateure zwei Tage lang zum Basteln, Sender suchen und Fachsimpeln. Sie stellen Funkverbindungen rund um den Globus her, in Sprechfunk oder in der althergebrachten Morsetelegrafie. Außerdem nehmen die Klubmitglieder

an einem internationalen Wettkampf teil. Am Samstag von 9 Uhr an gibt es einen Workshop für Satelliten-Funk, mit Verbindungen über 36 000 Kilometer. Am Nachmittag steht eine Familienfuchsjagd auf dem Programm, am Abend ist ein gemütliches Beisammensein geplant. Ganztägig ist am Samstag auch ein kleiner Flohmarkt aufgebaut, dort wird überzählige Funkausrüstung verkauft. Besucher sind willkommen.