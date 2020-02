Unter dem Motto "Kleine und große Topfgucker" kochen Väter mit ihren Kindern ab 3 Jahren in der Landwirtschaftsschule in Fürstenfeldbruck (Abt-Thoma-Straße 1b). Die Veranstaltung findet am Samstag, 15. Februar, von 13 bis 16 Uhr in der Schulküche statt. Gemeinsam mit Hauswirtschaftsmeisterin Veronika Bernhard werden in kleinen Gruppen Gerichte hergestellt, die Kinder helfen dabei mit. Zum Schluss genießen alle die Mahlzeit. Dies ist eine Chance das Kind an Lebensmittel heranzuführen. Dazu ist es wichtig, die Grundlagen der kindlichen Essentwicklung zu kennen und darauf zu reagieren. Um die Grundbotschaften einer ausgewogenen Ernährung in die Praxis umzusetzen hilft das Modell der "Ernährungspyramide". Dieser Kurs richtet sich an alle Väter mit Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren. Die Teilnehmer sollten gut waschbare Kleidung, Geschirr- und Spültuch sowie Behältnisse für den Transport mitbringen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich unter www.weiterbildung.bayern.de.

