11. Juli 2019 Dachau/Fürstenfeldbruck

Bayerische Ernährungstage informieren über gesundes Leben

"Richtig gut essen - digital ist real" ist kein Titel eines Science-Fiction-Films, sondern das Motto der 6. Bayerischen Ernährungstage. Dabei dreht sich alles rund um das Thema Digitalisierung im Ernährungs- und Bewegungsbereich. Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Fürstenfeldbruck lädt an diesem Freitag, 12. Juli, um 10 Uhr Interessierte herzlich ein, mehr über "Richtig gut essen - digital ist real" zu erfahren. Anhand eines Parcours erhalten Besucher Einblicke in digitale Möglichkeiten, die bei der Umsetzung eines gesundheitsförderlichen Lebensstils unterstützen. So können sie beispielsweise mit einem Selbsttest einschätzen, wie digital ihr persönlicher Alltag bereits ist. Wer sich für Ernährungs-Apps interessiert, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Zudem wartet auf die Besucher eine kurze Zeitreise durch die Welt des Einkaufens. Der auf einer Virtual Reality-Brille gezeigte Film "Wunderpille Bewegung" gibt beeindruckende Einsichten ins Innenleben des menschlichen Organismus. Hier können Besucher erleben, wie sich der Körper verändert, wenn man sich regelmäßige bewegt. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an junge Eltern und Familien sowie an interessierte Erwachsene, die mehr über Digitalisierung im Ernährungs- und Bewegungsbereich erfahren wollen.

Die Aktion findet statt in der Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck im Ortsteil Puch Abteilung Hauswirtschaft, erstes Obergeschoss, Abt-Thoma-Straße 1.