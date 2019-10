"Handsomes 4 - Feines aus Kunst, Handwerk und Design" nennt sich die Ausstellung, die am Wochenende, vom 11. bis zum 13. Oktober, in der Galerie der KVD und dem Atelier der Keramikerin Claudia Flach in Dachau stattfindet. Zum vierten Mal stellt Flach eigene und rund ein Dutzend Arbeiten weiterer Kunsthandwerker aus. Das Motto "Handsomes" verweist im wörtlichem wie im übertragenen Sinn auf das, was Claudia Flach in der Schau zeigen will: Dinge, die gut aussehen, qualitätsvoll sind, vor allem von Hand gearbeitet für die Hände (und die Augen) anderer, die sie nutzen und sich an ihnen erfreuen sollen. In Flachs Werkstatt in der Dachauer Altstadt entstehen Schalen, Becher, Vasen und Objekte, die ohne definierte Nutzungsabsicht für sich stehen. Architektonische Einflüsse sind in verschiedenen Stücken sichtbar, viele der Gegenstände sind zurückhaltend nur einfarbig glasiert, manche auch bemalt. Wer etwa einen der viel begehrten und in ganz Deutschland verkauften Brottöpfe von Claudia Flach bestellen will, kann sich sein Lieblingsmotiv wünschen.

Auftragsarbeiten sind ein wichtiger Teil von Flachs Tätigkeit: "Jemanden verstehen, das Richtige für ihn zu machen - das ist für beide Seiten belebend und schön", sagt die Keramikerin. Der Austausch mit Auftraggebern trägt damit auch bei zur Vielfalt dessen, was in Flachs Atelier entsteht - eine Vielfalt, die ihr sehr wichtig ist und die sich im breiten Spektrum ihrer Ausstellungsstücke zeigt. Der Gedanke, dass mit persönlicher Leidenschaft "Hand-Gemachtes" seine je eigene Geschichte, eine eigene Persönlichkeit hat und deshalb auch den Betrachter und Nutzer unmittelbarer anspricht als seriell Gefertigtes, das drückt sich auch in den Arbeiten der elf anderen Kunsthandwerker aus. Elke Hegmann und Gitti Klitzner zeigen Geflochtenes, das in gemeinsamer Arbeit entstanden ist, und Vivien Holm verarbeitet Leder in langlebige Taschen und Accessoires. In der Werkstatt von Stephan Huber entstehen gedrechselte Holzschalen, wobei sich der gebürtige Landshuter vom lebendigen Werkstoff Holz zu ganz individuellen Formen inspirieren lässt.

Papier spielt als künstlerisches Medium in der diesjährigen Ausstellung von Claudia Flach eine besondere Rolle. So stellt Karin Karrenbauer-Müller aus selbst geschöpftem und eingefärbtem Papier Bilder her, während Mizuho Matsunaga eine uralte japanische Knüpftechnik anwendet, um aus Papierschnüren kunstvolle, die Verbindung zwischen Herzen, Gefühlen, oder in diesem Fall auch zwischen zwei Ländern, Deutschland und Japan, symbolisierende Gebilde zu schaffen. Mit Papier, solchem aus Büchern, hat auch Helene Tschacher zu tun, die daraus Bilder und Objekte formt. Bei Sabine Kinder verbinden sich Zeichnung, Malerei und Draht zu höchst originellen Gebilden. Ganz anders, als die Keramikerin Susanne Anna Katharina Natter herstellt: Geschirr in eleganter und funktionaler Form. Bildhauerarbeiten bringt Betina Fichtl, eine Schülerin von Christiane Demenat. Barbara Ott arbeitet spielerisch mit Wolle: Sie verbindet in Strickarbeiten alte und neu konzipierte Muster mit prächtiger Farbigkeit und Sprachbotschaften. Auch die Dachauer Silberschmiedin Maresa Mai ist mit Schmuck und Gebrauchsgefäßen dabei.

Eröffnung in der KVD-Galerie, Pfarrstraße 13, und im Atelier von Claudia Flach, Pfarrstraße 5, am Freitag, 11. 10., von 19 bis 21 Uhr. Am Samstag, 12.10., und Sonntag, 13.10., jeweils von 10 bis 18 Uhr.