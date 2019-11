Gekocht, gebraten, geschnitten, frittiert oder püriert - die Kartoffel ist immer ein Leckerbissen. Aber wo kommt sie her. Warum ist sie so beliebt bei uns. Das Bezirksmuseum Dachau hat sich dieses Nachtschattengewächses angenommen und eine Ausstellung organisiert. Wer will kann dort erfahren, wo die Kartoffel herkommt und wie sie zu einem der belibtesten Gemüse der Deutschen wurde. Noch bis zum 26. Januar ist die Ausstellung mit interaktiven Stationen, Ratespiel und Film zu sehen. Am Sonntag, 10. November, bietet das Bezirksmuseum in der Augsburgerstraße 3 auch eine Führung an. Sie beginnt um 14 Uhr und dauert eine Stunde. Sie kostet drei Euro plus Eintritt.