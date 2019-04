8. April 2019, 22:16 Uhr Dachau Führung durch das Abfallheizkraftwerk

Was passiert mit dem Sperrmüll? Wie kann aus Restmüll Strom gemacht werden? Und wie werden die Rauch-gase, die bei der Müllverbrennung entstehen, gereinigt? Wer sich diese Fragen schon einmal gestellt hat, kann am Donnerstag, 9. Mai, bei einer Führung durch das Abfallheizkraftwerk in Geiselbullach Antworten darauf finden. Sie beginnt um 14 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Die Führung ist kostenlos. Allerdings sollten sich Interessierte unter Telefon 08131/74-1469 bei der Kommunalen Abfallwirtschaft anmelden.