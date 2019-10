Die Interdisziplinäre Frühförderstelle der Caritas feiert am Freitag, 25. Oktober, ihr 40-jähriges Bestehen und den Umzug in die Newtonstraße 3. Los geht es um 14 Uhr mit einem festlichen Gottesdienst in der Kirche Heilig Kreuz, Sudetenlandstraße 62, mit Caritaspräses Augustinus Bauer. Ab 15 Uhr treffen sich die geladenen Gäste im Pfarrheim Heilig Kreuz in der Sudetenlandstraße 67 zu den offiziellen Feierlichkeiten. "Besonders freuen wir uns über die neuen Räume, die wir im April bezogen haben und wo wirklich alle Mitarbeiter Platz haben. Damit finden Eltern und Kinder unsere ambulanten Angebote unter einem Dach versammelt", so Einrichtungsleiterin Irene Berner. Die Zusammenführung erleichtere die interdisziplinären Absprachen und die Organisation und Koordination der Angebote. "Alle neuen Räume konnten für die Kinder ansprechend gestaltet werden und wurden für die sehr vielfältigen Therapie- und Förderangebote wie für Beratungen differenziert ausgestattet. Die Aussicht auf mehr Platz, helle, freundliche Räume, Parkmöglichkeiten für Eltern und Anbindung an den Nahverkehr - auch das sprach für den Umzug und hat ihn erleichtert", so Berner. "Unsere Frühförderung bietet entwicklungsverzögerten, entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern seit 40 Jahren frühe und gezielte Hilfen an. Sie wendet sich an Eltern, deren Kinder in den ersten Lebensjahren in ihrer körperlichen, geistigen, sprachlichen, emotionalen und sozialen Entwicklung wohnortnahe und bedürfnisorientierte Unterstützung brauchen", berichtet Berner.

Beim Festakt sprechen Vorstandsmitglied Thomas Schwarz, Caritas-Geschäftsführerin Kathrin Klaffl, die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki, Oberbürgermeister Florian Hartmann und Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath die Grußworte. Das Team aus Heilpädagogen, Psychologinnen, Logo-, Ergo- und Physiotherapeuten sowie Pädagogen und Ärztinnen kümmert sich im Jahr um rund 300 Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt. Zudem bietet man Hausbesuche an, berate die Eltern und auch das Personal von Kindertagesstätten. "Frühförderung ist eine frühe Hilfe zur Chancensicherung für alle Kinder."

Mehr Infos unter www.caritas-fruehfoerderstelle-dachau.de oder unter Tel. 08131/51840.