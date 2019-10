Schon vor gut drei Wochen haben die Schüler der 6 b der Greta Fischer Schule in Dachau ihre Plakate bemalt. Sprüche wie "Rettet die Männer aus Schnee" und "Advent, Advent, die Erde brennt" haben sie darauf mit bunten Stiften geschrieben. Was eigentlich nur als Kunstprojekt geplant war, kommt am Freitag nun tatsächlich zum Einsatz: Stolz hält die ganze Klasse ihre Schilder in die Höhe. Gemeinsam mit ihrer Klassenleiterin Jessica Schumann nehmen die Schüler teil am ersten Klimastreik in Dachau.

Angekündigt haben die Organisatoren der Dachauer Ortsgruppe der Bewegung "Fridays for Future" eine Demonstration mit etwa 100 Teilnehmern. Von der Ludwig-Thoma-Wiese wollen sie über die Schleißheimer Straße zum Fondi-Park laufen. Offizieller Beginn ist um 12.30 Uhr. Um 12.15 Uhr steht nur eine Handvoll Menschen auf der Thoma-Wiese, es sind fast genauso viele Demonstranten wie Polizisten.

Nicht nur Jugendliche, auch viele Erwachsene ziehen durch die Stadt

Als Jonathan Westermeier, 26, einer der Pressesprecher, allerdings um kurz nach halb ein Uhr das Megafon in die Hand nimmt, hat sich um ihn tatsächlich eine Menschentraube von etwas mehr als 100 Menschen gebildet, gegen Ende der Demonstration werden es Schätzungen zufolge knapp 200 Menschen sein. Anders als andernorts sind in Dachau aber nicht nur vor allem Jugendliche, sondern auch viele Erwachsene gekommen. Das ist ein Glück für die Organisatoren, denn Ordner darf nur sein, wer schon über 18 Jahre alt ist und offenbar haben es die Organisatoren versäumt, vorab einzuteilen, wer während der Demo dafür sorgt, dass kein Chaos entsteht. Franz Schultes, 75, ist einer von denen, die sich eine der weißen Ordnerbänder um den Oberarm gebunden haben. Er hat sich am Ende des Zuges eingereiht, bewusst lässt er den Jugendlichen den Vortritt. "Die Jugend muss vorlaufen", sagt Schultes. Seine Generation sieht er dennoch in der Pflicht: "Wir sind die, die es versaut haben."

Bevor es aber losgeht, schwört der zweite Pressesprecher Michael Staniszweski, 19, Mitglieder und andere Teilnehmer ein. Noch sehr zaghaft stimmen die Demonstranten in die Rufe ein, die auf jeder Klimademo zu vernehmen sind: "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut" und "What do we want? Climate Justice. When do we want it? Now." Als sich die Menge schließlich in Bewegung setzt, bleibt es ungewöhnlich ruhig, nur aus den kleinen Boxen am Zuganfang kommt Musik. Man merkt: Für viele ist es die erste Demo, die üblichen Gesänge und Rufe sitzen noch nicht. Fée van Cronenburg, 17, eine der beiden Moderatorinnen an diesem Tag, ruft deshalb ins Megafon: "Wir müssen lauter werden. Das ist doch keine Trauerfeier."

Michael Staniszweski, einer der Sprecher, hält auf dem Fondi-Park eine Rede über die Klimakrise. (Foto: Niels p. Jørgensen)

Für den Demonstrationszug hat die Polizei die Schleißheimer Straße einseitig gesperrt. Westermeier, den alle nur Johnny nennen, ist begeistert: "Wie geil ist das denn." Ihn freut auch, dass Menschen aller Altersgruppen gekommen sind. "Wir bilden ein breites Spektrum der Gesellschaft ab", ist sich Westermeier sicher. Um in Zukunft noch mehr Menschen zu erreichen, hätten sie vor kurzem "People for Future" gegründet, denn die Klimakrise, die gehe ja alles etwas an.

Für das Klima und ihre Zukunft sind auch Ronja und Emma, beide 14, an diesem Freitag auf der Straße. Ronja ist neben den Schülern der Greta Fischer Schule auch eine der wenigen, die ein Plakat gebastelt hat: "This planet is getting hotter than shotos left side" - Shoto das ist eine Animefigur. Für die beiden Freundinnen ist es der zweite Klimastreik, an dem sie teilnehmen. Sie hätten am 20. September, am Tag des weltweiten Klimastreiks, an ihrer Schule, dem Ignaz-Taschner-Gymnasium, gestreikt, sagen sie. Aber das habe damals kaum jemand mitbekommen. Deshalb sind sie an diesem Freitag hier, obwohl sie eigentlich Unterricht hätten.

Friedlicher Protest

Kurz bevor der Demozug von der Schleißheimer Straße in die Theodor-Heuss-Straße biegt, stoppt van Cronenburg die Menge. Sie fordert alle auf, in die Hocke zu gehen, und auf ihr Kommando hüpfen alle nacheinander wieder hoch, die Hände in die Luft gestreckt: "Eine La-Ola-Welle fürs Klima", ruft van Cronenburg.

Bis zum Ende bleibt der Demonstrationszug friedlich. Zwischenzeitlich ist es fast ein bisschen zu ruhig für den Geschmack der Organisatoren. Immer wieder stimmen sie deshalb Sprechchöre an und fordern auch Passanten auf, sich anzuschließen: "Leute ihr dürft mutig sein, reiht euch in die Demo ein." Als ein Mädchen, das gerade an der Haltestelle auf ihren Bus gewartet hat, sich einreiht, klatscht die Menge. Westermeier ist stolz, dass so viele dem Aufruf gefolgt sind. "Für Dachau ist das halt ultraviel", meint er. Jede Woche wollen sie allerdings vorerst nicht in Dachau streiken, das sei zu viel Aufwand. Einen Termin für den nächsten Dachauer Klimastreik gibt es aber trotzdem schon: Den 29. November. An diesem Tag hat "Fridays for Future" erneut zu einem weltweiten Streik aufgerufen.