13. März 2019, 22:13 Uhr Dachau Freizeitspaß mit Silver-Speed-Dating

Von Petra Schafflik, Dachau

Wer vom Job in den Ruhestand wechselt, erlebt den neuen Lebensabschnitt oft als Herausforderung. Auch Hans-Peter Eisinger kennt diese Übergangsphase, in der sich Menschen um die 60 nach neuen Zielen und Interessen umsehen. Wer sich dann nicht wieder fest verplanen lassen möchte, etwa im ehrenamtlichen Engagement in einer Einrichtung oder einem Verein, "der findet nichts in Dachau und Umgebung." Im Rahmen einer Senior-Trainer-Schulung, die das Dachauer Mehrgenerationenhaus anbietet, entwickelte Eisinger deshalb das Konzept für ein "Silver Speed Dating".

Die Idee: Nach dem Vorbild von Blitz-Partnerbörsen für Singles sollen bei dieser Veranstaltung sich in kurzen Gesprächskontakten Menschen mit ähnlichen Interessen und Vorlieben finden für gemeinsame Freizeitaktivitäten. Im besten Fall, hofft Eisinger, treffen sich so Gleichgesinnte Ü-60 für Museumsbesuche, Spaziergänge oder Treffen am Stammtisch. Das Silver-Speed-Dating findet statt am Freitag, 29. März, von 16 bis 18 Uhr im Adolf-Hölzel-Haus (Ernst-Reuter-Platz 1).

"Wer die Begriffe Senioren und Dachau im Internet eingibt, findet Links zu Altenheimen und Informationen über Pflege", weiß Hans-Peter Eisinger. Doch diese Themen bildeten nicht die Realität der Generation 60 plus ab. Ganz im Gegenteil. "Das sind Senioren, die individuell ihre Freizeit gestalten, die aktiv, engagiert und interessiert sind." Doch wer sich im Ruhestand in einer Organisation nützlich macht, ist wieder fest verplant. So hat Eisinger es selbst erlebt, als er sich in der Flüchtlingshilfe engagierte. Eine schöne Erfahrung. Aber mancher Senior möchte keine fixen Termine mehr. Oder sucht nach weiteren, zusätzlichen Aktivitäten für die Zeit zwischen festen Einsätzen. Allerdings fehle vielen der Kontakt und Anschluss zu Gleichgesinnten. Abhilfe schaffen soll hier das "Silver Speed Dating".

Ablaufen wird die Veranstaltung wie klassische Blitztreffen für Singles auf Partnersuche. Nur dass bei den Ü-60 Veranstaltungen statt einem Begleiter fürs Leben ein oder mehrere Mitstreiter für gemeinsame Freizeitunternehmungen gesucht werden. Egal ob Nordic Walking, Konzertbesuch, Kaffeeklatsch, Tanzkurs oder Voralpenwanderung. Ob das ungewöhnliche Kontaktangebot ankommt, wird sich zeigen. Initiator Eisinger ist optimistisch. "Wir starten einfach und sehen, was passiert."

Wer als älteres Semester Ü-60 gerne beim ersten Dachauer Silver-Speed-Dating mitmachen möchte, kann sich unter Telefon 08131/6655046 oder per E-Mail unter silverspeeddatingdachau@web.de anmelden.