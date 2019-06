12. Juni 2019, 21:48 Uhr Dachau "Freiraum" lädt zum Straßenfest ein

Der Jugendtreff "Freiraum" veranstaltet am Samstag, 15. Juni, ein Straßenfest an der Brunngartenstraße 7. Los geht es um 10 Uhr mit einer offenen Bühne. Es spielt die Folk-Punk-Band Merry Prankster. Außerdem gibt es einen Flohmarkt und ein Kinderprogramm. Am Abend spielen von 20 Uhr an Troubadix' Rache (Ska-Reggae-Ragga-Rock-Balkanbeat) und die Indie-Rock-Band Rette mein Pferd. Das Fest dauert bis 23 Uhr. Es wird um Spenden - drei bis fünf Euro - gebeten.