Freie Wähler in der Amperlust

Die Freien Wähler Dachau veranstalten am Dienstag, 14. Januar, um 19 Uhr in der Amperlust einen Diskussionsabend. Insbesondere alle Bewohner rund um die Ostenstraße und die Anlieger des MD-Geländes seien eingeladen, mit den Stadträten Edgar Forster und Robert Gasteiger sowie Kreisrat Sebastian Leiß und Oberbürgermeisterkandidat Markus Erhorn zu diskutieren und ihre Anliegen vorzutragen, heißt es in einer Pressemitteilung.