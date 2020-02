Die Freien Wähler Dachau mit ihrem Oberbürgermeisterkandidaten Markus Erhorn sind wieder in Dachau unterwegs. In ihrer Veranstaltungsreihe "Freie Wähler vor Ort" schlagen sie am Dienstag, 18. Februar, von 19 Uhr an in der Gaststätte Drei Rosen auf. Dieses Mal sind insbesondere alle Bewohner rund um den Unteren Markt eingeladen, mit den Stadträten Edgar Forster und Robert Gasteiger sowie Kreisrat Sebastian Leiß zu diskutieren und ihre Anliegen vorzutragen. Die Veranstaltung ist öffentlich.

© SZ vom 13.02.2020 / SZ Feedback