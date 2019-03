24. März 2019, 21:55 Uhr Dachau Frauenunion wählt ihren Vorstand

Die Frauenunion hält auf ihrer Ortshauptversammlung am Donnerstag, 4. April, Neuwahlen ab. Nach dem Bericht der Ortsvorsitzenden der Frauenunion in der CSU, Katja Graßl, der Diskussion darüber sowie dem finanziellen Rechenschaftsbericht wird der Vorstand turnusgemäß neu gewählt. Neben der Vorsitzenden und seinen weiteren Mitgliedern steht auch die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten für die Kreisdelegiertenversammlung an. Die Veranstaltung im Zieglerbräu, Konrad-Adenauer-Straße 8, beginnt um 19.30 Uhr.