Als wahre Pioniere des Deutsch-Folk heben sich seit einigen Jahren die Musiker von Hüsch! hervor. Wer schon in den Hörgenuss der Band aus Thüringen gekommen ist, der kann dies sicher bestätigen, denn mit Waldzither, bekannten Liedern und einigen davon im regionalen Dialekt, haben sich die Musiker bereits über die eigene Landesgrenze einen Namen gemacht. Die Band besteht seit dem Jahr 2013, doch sich gekannt und auch schon in losen Konstellationen zusammen gespielt haben die Musiker auch schon vor der eigentlichen Gründung. Am Samstag, 15. Februar, tritt die Band mit ihrem Programm "Songs of Heimat" beim Leierkasten im Gemeindesaal der Dachauer Friedenskirche auf. Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 18 Euro (ermäßigt 15 Euro) bei der Naturkostinsel Dachau oder auf www.leierkasten-dachau.de.

© SZ vom 13.02.2020 / SZ Feedback