Dachauer Unternehmen, die sich aktiv mit Fragen des Klimaschutzes auseinander setzen, sollen finanziell gefördert und unterstützt werden. Das fordert die Überparteiliche Bürgergemeinschaft. In einem entsprechenden Antrag an Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) schreiben die Stadträte Reiner Rösch und Peter Gampenrieder: "Nach unserer Ansicht sollen Maßnahmen zum Klimaschutz vor Ort das Ergebnis von wirksamen Anreizen und nicht von Verboten sein." Vor diesem Hintergrund betrachtet die ÜB "die überschaubare Bezuschussung einer Klimaschutzberatung" für ortsansässige Unternehmen als sinnvolle Anschubmitfinanzierung. Aktuell gibt es drei städtische Förderprogramme im Bereich Natur und Umwelt: für schadstoffarme, lärmreduzierte und flächensparende Mobilität, erneuerbare Energien und energetische Gebäudesanierung sowie Begrünungsmaßnahmen. Die ÜB findet, ein Förderbetrag von maximal 1000 Euro wäre ausreichend für Unternehmen, die sich mit Klimaschutzfragen befassen. Wichtig sei, dass nur Unternehmen gefördert würden, die ihren Hauptsitz im Stadtgebiet haben und dass die Förderung erst ausbezahlt werde, wenn die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt würden. "Da wir gezielt den ersten Anstoß fördern möchten, streben wir keine parallele Bezuschussung von Einzelmaßnahmen wie in München an", heißt es in dem Antrag der Überparteilichen.